На трассе Одесса – Рени сгорел «Лексус» – пострадала пассажирка

Сегодня днем, 7 мая, на трассе Одесса – Рени, возле села Холмского в Болградском районе загорелся автомобиль Lexus. Пострадала пассажирка.

По предварительным данным областного управления Нацполиции, во время движения у автомобиля Lexus ES 250 лопнула шина на переднем колесе – машина врезалась в отбойник и загорелась.

Водитель и пассажирка успели выбраться из салона авто. Водитель не пострадал, а 30-летнюю женщину госпитализировали с переломами таза и голени и ушибом грудной клетки.

В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером воскресенья, 2 мая, в Одессе произошло «пьяное» ДТП на Адмиральском проспекте. Тогда водитель автомобиля Ford Galaxy сначала врезался в Audi, который двигался впереди, а после – в дерево. В ДТП пострадали двое пассажиров автомобиля Ford.

Фото пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области