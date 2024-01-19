В Одесской области рейсовый автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие

Крещенские купания в море: как они прошли в Одессе (фоторепортаж) Многие одесситы решили не предавать старую традицию и пошли купаться в море сегодня, 19 января. То есть отмечали Крещение по старому, юлианскому календарю. Корреспондентка издания «Одесская жизнь» прошлась по побережью Одессы, чтобы все увидеть своими глазами и показать читателям. ПОДРОБНЕЕ

Под Одессой произошло смертельное автопроисшествие В Черноморске сегодня ночью, 17 января 2024 года, произошло автомобильное происшествие — микроавтобус въехал в фуру. В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир микроавтобуса. ПОДРОБНЕЕ