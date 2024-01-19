В Одесской области рейсовый автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие

Сегодня, 19 января, в Одесской области около 10 часов столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. На данный момент известно о двух пострадавших.
Как сообщили в полиции Одесской области, авария произошла в пределах села Шелехово Ананьевской ОТГ.
В результате столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части.
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Движение транспорта через населенный пункт затруднено. Полицейские организовали объезд указанного участка дороги.
На месте работают полицейские, спасатели и медики. В настоящее время за медицинской помощью обратились два человека.
Позже правоохранители предоставят дополнительную информацию об обстоятельствах происшествия.