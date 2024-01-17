Под Одессой произошло смертельное автопроисшествие

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, водитель микроавтобуса из-за гололеда не справился с управлением и въехал в припаркованную фуру, стоявшую на проезжей части дороги.

Несмотря на то, что карету скорой вызвали сразу, пассажира и водителя микроавтобуса не удалось спасти — они погибли до приезда врачей.

Как сообщают одесские телеграм-каналы, оба погибших были военнослужащими.

Водителя фуры проверили на наличие алкоголя – мужчина был трезв.

Сейчас и фуру, и микроавтобус поместили на штрафплощадку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

За нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим гибель нескольких лиц, виновному грозит от пяти до десяти лет с лишением права садиться за руль до трех лет.

Полицейские призывают водителей при управлении транспортными средствами во время сложных погодных условий учитывать состояние дорожного покрытия и видимость, особенно в темное время суток, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, избегать резких маневров.

Фото: ГУНП в Одесской области