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В Черном море подорвался на мине румынский корабль

В Черном море подорвался на мине румынский корабль

В Черном море румынский минный тральщик Locotenent Dimitrie Nicolescu подорвался на мине, которую должен был обезвредить.

Об этом пишет Телеграм-канал «Дайджест Одесса» со ссылкой на пресс-службу штаба ВМС Румынии.

Сообщается, что в ходе операции по уничтожению морской мины корабль получил пробоину. Причиной инцидента назвали волны и сильный ветер.

«Хотя после наступления темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий дрейфовавшая морская мина ударила в борт корабля»,

– сказано в заявлении.

румынский корабль подорвался на мине

При этом экипаж минного тральщика не пострадал – все 75 членов экипажа находятся в безопасности, корабль остался на плаву.

Отметим, что это уж третья операция румынских ВМС по уничтожению мин в Черном море.

Напомним, ранее в Оперативном командовании «Юг» предупредили одесситов и жителей Одесской области: из-за шторма на море на одесское побережье может вынести мины, сорванные с якоря.

Фото с Телеграм-каналов «Дайджест Одесса» и «Одесская жизнь»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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