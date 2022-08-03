В дельте Дуная подорвалось на мине еще одно судно

Плавучий кран попробовал поднять затонувший от мины катер «Орлик», но сам подорвался на неизвестном устройстве.
Во вторник, 2 августа, плавкран пострадал в результате срабатывания взрывного устройства в устье Дуная Быстрое.
Об этой новости сообщило специализированное издание Ukrainian Shipping Magazine.
По информации USM, плавкран должен был поднять лоцманский катер «Орлик», также подорвавшийся на мине днем ранее.
Пока информации о масштабе повреждений плавкрана и пострадавших нет.
Напомним, с момента открытия Быстрого повреждения получили баржа с буксиром и два катера. Сейчас судоходный канал снова закрыт для судопроходов.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в гирле Дуная Быстрое подорвались на минах гидрографическое судно «Шляховик» и лоцманский катер «Орлик».