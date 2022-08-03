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В дельте Дуная подорвалось на мине еще одно судно

В дельте Дуная подорвалось на мине еще одно судно

Плавучий кран попробовал поднять затонувший от мины катер «Орлик», но сам подорвался на неизвестном устройстве.

Во вторник, 2 августа, плавкран пострадал в результате срабатывания взрывного устройства в устье Дуная Быстрое.

Об этой новости сообщило специализированное издание Ukrainian Shipping Magazine.

По информации USM, плавкран должен был поднять лоцманский катер «Орлик», также подорвавшийся на мине днем ​​ранее.

Пока информации о масштабе повреждений плавкрана и пострадавших нет.

Напомним, с момента открытия Быстрого повреждения получили баржа с буксиром и два катера. Сейчас судоходный канал снова закрыт для судопроходов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в гирле Дуная Быстрое подорвались на минах гидрографическое судно «Шляховик» и лоцманский катер «Орлик».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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