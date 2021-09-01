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В Украину не пускают авто с номерами Приднестровья – пассажиры автобусов переходят границу пешком

В Украину не пускают авто с номерами Приднестровья – пассажиры автобусов переходят границу пешком

С сегодняшнего дня, 1 сентября, Украина перестала пропускать на свою территорию автомобили с номерными знаками непризнанной «Приднестровской молдавской республики» – незаконного образования, функционирующего на территории Республики Молдова, оккупированной Россией.

По словам пограничников, которые несут службу на приднестровском участке украинско-молдавской границы, пока особого ажиотажа не наблюдается – машины с такими номерами заворачивают еще на приднестровской территории.

Также пограничники рассказали, что было два рейсовых автобуса в Одессу.

«По нашей информации, владелец сказал водителям: «А вдруг получится?». Но они не стали рисковать и высадили пассажиров, не доезжая до моста. Люди пешком пересекли границу и уже в Кучургане искали, как добраться до Одессы», – цитирует источника «Думская».

Ранее стало известно, что с 1 сентября украинскую границу не смогут пересекать автомобили с номерами непризнанного Приднестровья. В частности, въехать в Украину смогут только авто на номерах нейтрального образца либо с наклейками MD на стекле.

По данным Одесской таможни, получить нейтральные номера можно в специальных пунктах регистрации в Тирасполе и Рыбнице.

Данный запрет должен был вступить в силу еще в 2018 году, но его реализация несколько раз откладывалась по инициативе молдавских властей, которые поясняли это необходимостью провести дополнительную информационную кампанию для приднестровских водителей.

На недавней встрече одесских таможенников и пограничников с молдавскими коллегами в пункте пропуска Паланка запрет решили, наконец, ввести в действие.

Фото: eadaily.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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