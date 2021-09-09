Часть трассы Киев – Одесса перекрыли до конца октября: где и почему?

Движение автотранспорта на трассе М-05 Киев – Одесса временно ограничено из-за строительства транспортной развязки. Об этом информирует пресс-служба «Укравтодора».

По данным госагентства автомобильных дорог Украины, сейчас идет возведение транспортной развязки вблизи села Вита-Почтовая Киевской области. Эта развязка должна «обеспечить распределение транспортных потоков на участке автодороги с высокой интенсивностью движения».

Сейчас на объекте идет устройство буронабивных свай, и, поскольку краны, экскаваторы и буровые установки размещены на левой проезжей части, дорога в направлении Киева будет перекрыта до 25 октября.

Движение по трассе будет осуществляться по одной полосе правой проезжей части в направлении Одессы.

Дорожники советуют водителям и перевозчикам учитывать данную информацию.

Напомним, ранее в «Укравтодоре» заявили, что трассу Киев – Одесса ждут большие перемены.

Также «Одесская жизнь» писала о том, что на Киевской трассе попал в аварию автобус с паломниками.

Вы также можете узнать, что в Одессе ударными темпами строят дорогу в порт в обход улиц города.

Фото пресс-службы Укравтодора