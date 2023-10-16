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На могиле Александра Ройтбурда установили необычный памятник

На могиле Александра Ройтбурда установили необычный памятник

На могиле одесского художника Александра Ройтбурда на Третьем еврейском кладбище был установлен памятник в виде статуэтки из коллекции художника.

Об этом сообщили на странице Одесского национального художественного музея.

Александр Ройтбурд был директором музея с октября 2020 года и до самой смерти – августа 2021-го.

Как сообщили в музее, Александр Ройтбурд мечтал увеличить одну из скульптур художника Валерия Басанца и установить ее на приморском бульваре у Художественного музея.

Памятник Ройтбурду

А избрали именно эту скульптуру, поскольку она была в коллекции Александра Ройтбурда.

Памятник изготовил скульптор Николай Худолий в сотрудничестве с Валерием Басанцем. Весь процесс его изготовления сопровождал друг Александра Ройтбурда и участник Клуба Маразли – Евгений Лемберг.

Отметим, 14 октября 2023 Александру Ройтбурду исполнилось бы 62 года. Знаменитый художник, руководитель Художественного музея и депутат Одесского областного совета ушел из жизни в возрасте 59 лет после тяжелой болезни.

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