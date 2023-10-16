На могилі Олександра Ройтбурда встановили незвичайний пам’ятник

Про це повідомили на сторінці Одеського національного художнього музею.

Олександр Ройтбурд був директором музею з жовтня 2020 року і до самої смерті – серпня 2021-го.

Як повідомили в музеї, Олександр Ройтбурд мріяв збільшити одну зі скульптур художника Валерія Басанця і встановити її на приморському бульварі біля Художнього музею.

А обрали саме цю скульптуру, оскільки вона була в колекції Олександра Ройтбурда.

Пам’ятник виготовив скульптор Микола Худолій у співпраці з Валерієм Басанцем. Увесь процес його виготовлення супроводжував друг Олександра Ройтбурда та учасник Клубу Маразлі – Євген Лемберг.

Зазначимо, 14 жовтня 2023 року Олександру Ройтбурду виповнилося б 62 роки. Знаменитий художник, керівник Художнього музею та депутат Одеської обласної ради пішов із життя у віці 59 років після тяжкої хвороби.

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