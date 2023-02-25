На месте пожара в парке Одессы нашли два трупа

Вечером пятницы, 24 февраля 2023 года, в Одессе горела трава в одном из парков. На месте пожара спасатели обнаружили два тела.
По информации управления ГСЧС в Одесской области, примерно в 21:31 поступило сообщение о пожаре в одесском Артиллерийском парке – там горели сухая трава и мусор на открытой территории.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух погибших – их анкетные данные устанавливаются.
В 21:53 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
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