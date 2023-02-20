В селе под Одессой генератор стал причиной пожара – есть пострадавшие

В селе Нерубайском Одесского района случился пожар в жилом доме. Пострадали два человека.

По информации областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании жилого дома поступило в Службу спасения воскресным днем 19 февраля. Прибыв на место, пожарные установили, что загорелась крыша жилого дома и пристройка.

Для ликвидации пожара спасателям понадобилось всего несколько минут. Его общая площадь составила 30 квадратных метров.

На пожаре пострадали 29-летний молодой человек и 42-летняя женщина. Обоих с ожогами госпитализировали в одесскую городскую больницу.

Вероятной причиной пожара в ГСЧС назвали «аварийный режим работы генератора».

Детали пожара и убытки устанавливаются.

Фото иллюстративное