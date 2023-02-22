В селе под Одессой нашли обгоревшее тело хозяина дома

В селе Иваново (Одесский район) мужчина курил в постели и в ней же сгорел. Инцидент произошел 21 февраля.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации спасателей, вчера им позвонил дежурный линии «102» и сообщил о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в селе Иваново, Одесского района.

На месте пожара было обнаружено обгоревшее тело хозяина 1959 года рождения.

Пожар даже не пришлось тушить – он прекратился сам. Сгорели только кровать и, к сожалению, человек.

Спасатели отмечают, что на площади два квадратных метра уничтожены постельные принадлежности.

Вероятная причина пожара – неосторожность во время курения в постели погибшим. Подразделения ГСЧС для ликвидации огня не привлекались.

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Фото иллюстративное