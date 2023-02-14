На одесской Молдаванке горел жилой дом – каковы последствия? (видео, фото)

Одесские спасатели ликвидировали пожар в жилом доме по улице Раскидайловской, что на Молдаванке.
Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения вечером понедельника, 13 февраля. Выяснилось, что открытым пламенем горит крыша двухэтажного жилого дома.
В связи с угрозой распространения огня по всему зданию, пожарные работали по повышенному номеру вызова. И им удалось не допустить, чтобы пожар распространился на весь дом.
В течение примерно получаса пожар был локализован и потушен. Его площадь составила 100 квадратных метров.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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