О проблемах, вызванных войной, рассказал сельский голова Василий Резниченко.

По его данным, до войны детские сады громады посещали более 60 детей, сейчас же в каждом заведении насчитывается не более 25 малышей. В школах ситуация также ухудшилась — многие семьи вынуждены из-были уехать.

“Много наших мужчин, сыновей, ребят сейчас на фронте, мужественно защищают землю от врага”, — говорит Василий Резниченко.

Кроме демографического спада, громада столкнулась с кадровым дефицитом. Остро не хватает квалифицированных специалистов — землеустроителей, руководителей коммунальных служб, работников благоустройства, финансистов и бухгалтеров.

Нужны люди для весенних работ в населенный пункт Лиман и Траповка, работа есть во всех населенных пунктах.

«Приглашаю к нам новых людей, — возможно именно сейчас это прочитает тот, кто в поисках заработка, имеет свободное время, руки и возможность приобщиться к нашей команде? Со своей стороны, предлагаем пусть не очень высокое, зато стабильное денежное вознаграждение, которое сможет помочь пережить вам это сложное время. Будем рады рассмотреть ваши обращения», — сообщил сельский голова.

Он добавил, что туристическая отрасль третий год стоит, курортный бизнес из-за войны лишен возможности работать. Из-за чего бюджет громады теряет около 7 млн доходов.

Напомним, у перевозчиков, которые обслуживают городские автобусные маршруты в Одессе, из-за мобилизации остро не хватает водителей, город — на грани транспортного коллапса.

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