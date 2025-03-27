Про проблеми, спричинені війною, розповів сільський голова Василь Резніченко.

За його даними, до війни дитячі садочки громади відвідували понад 60 дітей, нині ж у кожному закладі налічується не більш як 25 малюків. У школах ситуація також погіршилася – багато родин змушені виїхати.

«Багато наших чоловіків, синів, хлопців зараз на фронті, мужньо захищають землю від ворога», – каже Василь Резніченко.

Окрім демографічного спаду, громада зіткнулася з кадровим дефіцитом. Гостро не вистачає кваліфікованих спеціалістів – землевпорядників, керівників комунальних служб, працівників благоустрою, фінансистів та бухгалтерів.

Потрібні люди для весняних робіт у населений пункт Лиман і Трапівка, робота є в усіх населених пунктах.

«Запрошую до нас нових людей, – можливо саме зараз це прочитає той, хто в пошуках заробітку, має вільний час, руки і можливість долучитися до нашої команди? Зі свого боку, пропонуємо нехай не дуже високу, зате стабільну грошову винагороду, яка зможе допомогти пережити вам цей складний час. Будемо раді розглянути ваші звернення», – повідомив сільський голова.

Він додав, що туристична галузь третій рік стоїть, курортний бізнес через війну позбавлений можливості працювати. Через що бюджет громади втрачає близько 7 млн доходів.

Нагадаємо, у перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути в Одесі, через мобілізацію гостро не вистачає водіїв, місто – на межі транспортного колапсу.

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