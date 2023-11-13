На Таирова столкнулись троллейбус, Ford и Mazda: есть пострадавшие

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Как сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», авария произошла примерно в 7:40. Автомобиль Ford совершил столкновение с троллейбусом 7-го маршрута, который стоял перед светофором по улице Ак. Королева, 5 в направлении ул. Инглези и с припаркованным автомобилем Mazda.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Mazda. Его госпитализировали

Сообщается, что движение троллейбусов осуществляется согласно графику.

На месте происшествия работает полиция.

Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации, сообщили в полиции.

Напомним, одесский трамвай №7 вернулся на привычный маршрут.