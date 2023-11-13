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На Таїрова зіткнулися тролейбус, Ford та Mazda: є постраждалі

На Таїрова зіткнулися тролейбус, Ford та Mazda: є постраждалі

Вранці, 13 листопада, на вулиці Академіка Корольова зіткнулися Ford, Mazda та тролейбус. Внаслідок аварії госпіталізували водія автомобіля Mazda.

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Як повідомили у КП “Одесміськелектротранс”, аварія сталася приблизно о 7:40. Автомобіль Ford зіткнувся з тролейбусом 7-го маршруту, який стояв перед світлофором по вулиці Ак. Корольова, 5 у напрямку вул. Інглезі та з припаркованим автомобілем Mazda.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій автомобіля Mazda. Його госпіталізували

Повідомляється, що рух тролейбусів здійснюється згідно з графіком.

На місці події працює поліція.

Плануйте маршрут своєї поїздки з огляду на цю інформацію, повідомили в поліції.

Нагадаємо, одеський трамвай №7 повернувся на звичний маршрут.

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