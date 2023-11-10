Новости Одессы и Одесской области

Два одесских трамвая сегодня изменили схему движения: подробности

Два одесских трамвая сегодня изменили схему движения: подробности

В пятницу, 10 ноября, одесский трамвайный маршрут №7 вернулся на привычный маршрут, а трамвай №5 временно ходит по измененной схеме.

Об этом сообщили в КУ «Одессгорэлектротранс».

Читайте также: В час пик движение транспорта на одной из улиц Одессы остановилось: причины

Сегодня трамвай Nº7 возобновил движение по обычному маршруту и курсирует от 16 станции Люстдорфской дороги до улицы Паустовского.

Напомним, из-за повреждения инфраструктуры после российского воздушного удара 5 ноября трамвай №7 временно курсировал от улицы Паустовского до Черноморского казачества и от 16 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади.

В связи с аварийной ситуацией на подстанции, трамвайный маршрут №5 временно изменил схему движения. Сегодня он ходит от Автовокзала до проспекта Шевченко.

А еще в мэрии призвали одесситов не доверять информации, которую распространяют в соцсетях.

Напомним, с 9 ноября автобусный маршрут общего пользования № 18К ходит по измененной схеме.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить