Два одесских трамвая сегодня изменили схему движения: подробности

Об этом сообщили в КУ «Одессгорэлектротранс».

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Сегодня трамвай Nº7 возобновил движение по обычному маршруту и курсирует от 16 станции Люстдорфской дороги до улицы Паустовского.

Напомним, из-за повреждения инфраструктуры после российского воздушного удара 5 ноября трамвай №7 временно курсировал от улицы Паустовского до Черноморского казачества и от 16 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади.

В связи с аварийной ситуацией на подстанции, трамвайный маршрут №5 временно изменил схему движения. Сегодня он ходит от Автовокзала до проспекта Шевченко.

А еще в мэрии призвали одесситов не доверять информации, которую распространяют в соцсетях.

Напомним, с 9 ноября автобусный маршрут общего пользования № 18К ходит по измененной схеме.