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Как заготовка древесины обернулась для жителя Одесской области судом и наказанием

Как заготовка древесины обернулась для жителя Одесской области судом и наказанием

Жителя Белгород-Днестровского района Одесской области наказали за незаконную порубку зеленых насаждений на территории Национального природного заповедника «Тузловские лиманы».

Как сообщили в областном управлении полиции, 27-летнего гражданина разоблачили еще в начале января этого года сотрудники сектора водной полиции и оперативно-розыскного отдела морской охраны во время совместных профилактических мероприятий на территории Национального природного парка.

Мужчина, не имея специального разрешения на использование лесных на территории заповедника и загрузил в свой автомобиль с прицепом три дерева – дуб, скумпию и клен диаметром от 6 до 37 см. У него изъяли бензопилу и авто с вырубленной древесиной. Было начато уголовное производство.

По результатам судебной инженерно-экологической экспертизы сумма нанесенного «лесорубом» ущерба составила более 11 тыс. гривен.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 25,5 тыс. гривен. Кроме того, он был обязан возместить причиненный государству ущерб и оплатить расходы на привлечение экспертов в размере чуть более 8300 гривен.

Незаконно добытую древесину передали Измаильскому лесхозу, автомобиль с прицепом вернули владельцу, а орудие порубки конфисковано в собственность государства.

Напомним, ранее на Одесщине рыбак запрещенным орудием нарыбачил на полмиллиона гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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