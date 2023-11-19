На Півдні України розпочали рекордну висадку лісу

Як розповів голова держпідприємства «Ліси України» Юрій Болоховець, цієї осені в Одеській та Миколаївській областях планується створити понад 5,5 тис. га лісових насаджень.

«Цифра неймовірна. Щороку у регіонах висаджували не більше 200-300 гектарів нового лісу. ДП «Ліси України» збільшили площу висадки у двадцять разів!»,

– поділився у Facebook Болоховець.

Він також пояснив, що площа двох областей, покрита лісом становить не більше 140 тис. га, і рівень лісистості треба збільшувати в рази. Однак до запровадженої ДП «Ліси України» реформи у цьому напрямі нічого не робилося через відсутність належного фінансування.

«Причина, як завжди, у грошах. Місцеві ліси переважно рекреаційного призначення, рубки майже виключно санітарні (дрова), лісові господарства хронічно дотаційні.

Люди у лісгоспах працювали на півставки чи навіть на 0,25. Для висадки не було ані солярки, ані культиваторів, ані трактористів, тобто нічого.

І сьогодні прибутку від реалізації деревини (переважно дров) південним господарствам не вистачило б навіть на зарплату. Але проведена реформа працює з прибутком, інвестуючи у розвиток Півдня, не чекаючи допомоги від держави.

Місцеві лісівники нарешті отримали зарплати, техніку, паливо, посадковий матеріал. Почалася робота з громадами – лише за останні два місяці під висадку було передано 1,7 тис. га»,

– пише голова ДП «Ліси України».

За його словами, зараз лісгоспи забезпечені грошима та технікою, а от із людьми справи складніші, адже підготовкою відповідних кадрів у регіонах роками ніхто не займався. І у Південному лісовому офісі зараз понад 400 вільних вакансій, у тому числі таких, як майстер лісу, лісничий, помічник та багато інших.

«Це дуже непросто після стільки років занепаду прокинутись і почати працювати. Для прикладу, Ізмаїльський лісгосп востаннє висаджував ліс у 2018 році. Висадив 3 га. Цього року має висадити 865 га!!!

Але я вірю в нашу команду, лісівники впораються»,

– додав Болоховець.

Він також поділився, якими будуть нові ліси Півдня України. Передбачається, що це будуть переважно змішані ліси, оскільки вони витриваліші та стійкіші до змін клімату. Наприклад, йде висадка черешчатого дуба разом із кленом, сосною, ясенем, чагарниковими породами.

До регіону вперше передадуть близько 800 тис. якісних сіянців із закритою кореневою системою.

І оскільки за висадженими цього року лісами доведеться ретельно доглядати, програма розвитку Півдня планується як довгострокова.

Як повідомлялося, ще до війни, восени 2021 року, повідомлялося про амбітні плани влади висадити в Одеському регіоні за три роки майже 44 мільйони дерев.