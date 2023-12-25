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В Одесской области ремонтируют дорогу к портам: где закрыт проезд

В Одесской области ремонтируют дорогу к портам: где закрыт проезд

На юге Одесской области ремонтируют дорогу Т-16-07, которая соединяет порты Измаила и Килии. Возле Измаила восстанавливают проезжаемое состояние участка от села Старая Некрасовка, а в напрвлении Килии продолжается ремонт моста через канал Кофа.

Как сообщил начальник Измаильской районной военной администрации Родион Абашев, на участке между селом Старая Некрасовка и Измаилом в настоящее время проводятся работы по выравниванию обочин и профиля дороги, подсыпка песчано-щебневой смеси, отвод лишней воды с дороги.

Эти работы планируется завершить до конца недели.

Радион Абашев подчеркнул, что про ремонт пока речь не идет — его не позволяет проводить погода. Из-за большого количества влаги под дорожным полотном в условиях минусовой температуры обновленный асфальтный слой испортится, поэтому проведение ремонта раньше весны не будет рассматриваться.

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На участке дороги Т-16-07 , который ближе к Килие, продолжается капитальный ремонт моста через канал Кофа. 

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщили, что сейчас идет демонтаж старых конструкций моста.

В процессе капитального ремонта предусмотрено:

  • восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик,
  • устройство нового дорожного покрытия проезжей части на мосту и съездах,
  • устройство водоотводных сооружений, сепараторов,
  • укрепление обочины.

Ремонтные работы планируют завершить до конца 2024 года.

«Мост через канал Кофа — важная стратегическая артерия юга Одесской области, ведь его восстановление значительно сократит срок в пути, чтобы добраться до Измаила, особенно для жителей г.Килия, которые сейчас, чтобы добраться до Измаила, едут по автодороге М-15 Одесса — Рени (на Бухаресте). Кроме того, важность этой артерии состоит в том, что она громад Измаильского района», — сообщили в службе восстановления.

Напомним, что проезд на данном участке дороги Т-16-07 закрыт.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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