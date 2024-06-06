Еще один Герой: житель Любашевки погиб, защищая Украину на Донбассе

Как сообщили на странице Любашевской громады в Facebook, солдат одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины Евгений Глинский скончался 19 мая 2024 года от полученных многочисленных ожогов и травм, полученных во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины в Донецкой области. Он не дожил чуть менее месяца до своего 31-летия.

«От имени всей Любашевской громады выражаем искренние соболезнования родным и близким! Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе. Почтите того, кто отдал свою жизнь за каждого из нас. Светлая память и уважение Герою!», – отмечают в Любашевской громаде.

Ранее в бою на Бахмутском направлении погиб житель села Ивановка Любашевской громады Николай Руденко.