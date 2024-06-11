В Крынках погиб молодой защитник из Одесской области

Война, день 839-й: Крым становится смертельной ловушкой для оккупантов Полномасштабная война, развязанная россией против Украины, продлжается 839-е сутки. Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 838-й: в Азовском море потоплен российский военный корабль Сегодня, 10 июня 2024 года начались 838-е сутки с начала полномасштабной войны путинской россии против независимой Украины. Украинский военные продолжают держать оборону и наносить болезненные удары по военной технике врага. Так, возле порта Ейск, атакован очередной БДК, который, предварительно, пошел вслед за крейсером «Москва». ПОДРОБНЕЕ

Война, день 837: уничтожен первый вражеский истребитель пятого поколения Сегодня, в воскресенье, 9 июня 2024 года начались 837-е сутки с начала полномасштабной войны путинской россии против независимой Украины. И, как стало известно, за прошедшие сутки украинские защитники добились одной весьма существенной победы. А ряды рашистских оккупантов продолжают редеть… ПОДРОБНЕЕ

Война, день 836: взрывы в Севастополе и «Миражи» для Украины Сегодня, в субботу, 8 июня 2024 года, 836-й день с начала полномасштабной украино-российской войны. Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину нашей территории, наносят им эффективное огневое поражение, истощая врага по всей линии фронта. ПОДРОБНЕЕ