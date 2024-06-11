В Крынках погиб молодой защитник из Одесской области

К рядам Небесного войска присоединился еще один наш земляк: в родной дом «на щите» возвращается матрос Павел Топчий — житель Бородинской громады. Защитнику навсегда останется 21.
О гибели бойца сообщает отдел культуры, туризма, молодежи и спорта Бородинского поселкового совета.
Топчий Павел Петрович родился 27 апреля 2003 года в селе Ганновка Высочанского сельского совета.
20 февраля текущего года заключил контракт на прохождение военной службы и служил матросом в 38-ой бригаде морской пехоты.
6 июня 2024 года при выполнении боевого задания на Херсонском направлении, возле поселка Крынки, Павел погиб.
«Война забрала молодого юношу. Всего 21… Навсегда. Светлая память о Павле навсегда останется в наших сердцах. Никакими словами не утолить жгучую боль и не заживить раны в душе… Искренне соболезнуем родным погибшего! Вечная память нашему Герою!», — прокомментировали в поселковом совете.
В родном селе Героя будут встречать живым коридором.
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