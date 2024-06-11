На фронті загинув молодий доброволець із передмістя Одеси

Одеська область продовжує втрачати найкращих своїх синів, які загинули в боях за незалежну та вільну Україну з російськими загарбниками. І сьогодні гірку звістку повідомили у Красносільській об’єднаній територіальній громаді (Одеський район). На фронті загинув 28-річний мешканець села Красносілка Олександр Власов.
«Неймовірний біль. Горе. Ще одна втрата для нашої громади. Пішов у вічність мешканець с. Красносілки Олександр Олександрович Власов», – йдеться у повідомленні громади у соцмережах.
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Односельці загиблого бійця розповіли, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Олександр, покинувши роботу за кордоном, пішов добровольцем захищати Україну. Він воював на Херсонщині, а згодом – на Запорізькому напрямку.
29 серпня 2023 року рідні захисники отримали повідомлення, що Олександр внаслідок важких боїв із противником зник безвісти.
«Попереду у нього було ціле життя. Життєрадісний, щирий, роботящий і добрий чоловік мріяв про майбутнє. Проте доля розпорядилася по-іншому», – додали у Красносільській громаді.
Прощання з Героєм відбудеться у четвер, 13 червня. Час та місце прощання офіційно не повідомляються.
Раніше на Донбасі загинув мешканець Любашівки, солдат однієї з військових частин ЗСУ Євген Глінський.