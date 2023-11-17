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На фронті загинув головний енергетик Одеської кіностудії (відео)

На фронті загинув головний енергетик Одеської кіностудії (відео)

Своє життя за свободу і незалежність України віддав Олександр Торовець – головний енергетик Одеської кіностудії.

Про це повідомили на facebook-сторінці Одеської кіностудії.

Олександр Торовець, позивний “Одеса”, загинув 22 жовтня 2023 року на Луганщині, виконуючи бойове завдання.

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Колеги Олександра розказують, що він з перших днів війни вступив до лав ЗСУ. Спочатку брав участь у боях за Одещину, потім – за Чернігівщину. Згодом – за Луганщину. Там він і загинув смертю героя.

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Співчуття рідним, вічна шана нашому Захисникові! –

написали на сторінці кіностудії.

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