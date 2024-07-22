На фронте погиб штаб-сержант из Одесской области

На фронте погиб штаб-сержант из Одесской области

В Арцизскую громаду на щите домой возвращается житель села Прямобалка Кут Василий Дмитриевич, который погиб 13 июля 2024 года.

Об этом сообщает мэр Арциза Сергей Парпуланский.

Погибший воин служил в звании штаб-сержанта и в декабре этого года должен был праздновать свой 55-летний юбилей.

«Это невыразимая боль для всей нашей громады. Наш воин был настоящим патриотом, который стал на защиту своей Родины. Его мужество, преданность и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. Выражаем искренние соболезнования семье Героя, разделяем Вашу боль и горе.
Вечная слава Герою. Вечная память его подвигу!», — написал Сергей Парпуланский.

Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб защитник из Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.

Также «Одесская жизнь» сообщала о гибели на Херсонщине боевого медика из Одесской области Игоря Матищака.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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