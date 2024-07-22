На фронте погиб штаб-сержант из Одесской области

Об этом сообщает мэр Арциза Сергей Парпуланский.

Погибший воин служил в звании штаб-сержанта и в декабре этого года должен был праздновать свой 55-летний юбилей.

«Это невыразимая боль для всей нашей громады. Наш воин был настоящим патриотом, который стал на защиту своей Родины. Его мужество, преданность и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. Выражаем искренние соболезнования семье Героя, разделяем Вашу боль и горе.

Вечная слава Герою. Вечная память его подвигу!», — написал Сергей Парпуланский.

Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб защитник из Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.

Также «Одесская жизнь» сообщала о гибели на Херсонщине боевого медика из Одесской области Игоря Матищака.