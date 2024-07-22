На фронті загинув штаб-сержант з Одеської області

Про це повідомляє мер Арциза Сергій Парпуланський.

Загиблий воїн служив у званні штаб-сержанта і в грудні цього року мав святкувати свій 55-річний ювілей.

“Це невимовний біль для всієї нашої громади. Наш воїн був справжнім патріотом, який став на захист своєї Батьківщини. Його мужність, відданість і самопожертва назавжди залишаться в нашій пам’яті. Висловлюємо щирі співчуття родині Героя, поділяємо Ваш біль і горе.

Вічна слава Герою. Вічна пам’ять його подвигу!”, – написав Сергій Парпуланський.

Раніше в Донецькій області в бою за Україну загинув захисник із Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.

Також «Одеське життя» повідомляло про загибель на Херсонщині. бойового медика з Одеської області Ігоря Матищака.