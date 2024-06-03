На этой неделе ситуация с электроэнергией в Украине ухудшится: причины

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» с ссылкой на заявление главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Как отметил Кудрицкий, сложности с обеспечением электроснабжения могут быть вызваны выводом в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций на фоне последствий российских ударов по объектам энергетики 31 мая и 1 июня.

Также ожидается рост бытового потребления электроэнергии в связи с использованием кондиционеров из-за повышения температуры.

«Дефицит, от которого мы были избавлены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений», — отметил Владимир Кудрицкий.

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Напомним, сегодня, 3 июня, в течение суток для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.