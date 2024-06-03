Цього тижня ситуація з електроенергією в Україні погіршиться: причини

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеського життя» з посиланням на заяву глави «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Як зазначив Кудрицький, складнощі із забезпеченням електропостачання можуть бути викликані виведенням у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій на тлі наслідків російських ударів по об’єктах енергетики 31 травня і 1 червня.

Також очікується зростання побутового споживання електроенергії у зв’язку з використанням кондиціонерів через підвищення температури.

«Дефіцит, від якого ми були позбавлені протягом кількох днів цього тижня, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом усієї доби очікуються планові графіки відключень”, – зазначив Володимир Кудрицький.

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Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, протягом доби для кожної області діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

У зв’язку з цим в Одесі та Одеській області (у разі перевищення виданих лімітів) можливі стабілізаційні відключення світла згідно з погодинними графіками протягом усього дня.

Графіки відключень можна переглянути на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія».