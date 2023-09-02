На Думской площади погасили марку, посвященную Одессе (фото)

Одессит или одесситка: кто первым появился на свет в День города (фото, видео) Первым ребенком, родившимся в Одессе в День города в этом году, стала девочка. Маленькая одесситка Даша увидела свет 2 сентября в 00 часов 03 минуты в роддоме №7. Вес девочки – 2910 граммов, рост – 50 см. ПОДРОБНЕЕ

Несломленных одесситов поздравили с Днем города патриотичным роликом (видео) Сегодня, в субботу, 2 сентября 2023 года, Одесса отмечает свой день рождения – ей исполнилось 229 лет. Одесская мэрия опубликовала традиционное видеопоздравление с Днем города. Однако в этом году власти решили отойти от привычных стандартов. ПОДРОБНЕЕ