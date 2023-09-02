На Думской площади погасили марку, посвященную Одессе (фото)

Сегодня, 2 сентября, в День рождения Одессы, перед зданием мэрии на Думской площади прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, которую выпустил филиал «Укрпочты» специально ко Дню города. Она посвящена внесению исторического центра Одессы в Основной список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в церемонии гашения новой марки приняли участие мэр Геннадий Труханов, руководители региона и руководство филиала Укрпочты.
На марке изображен исторический центр Одессы, который был принят в ЮНЕСКО в январе этого года.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета