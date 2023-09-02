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На Думській площі погасили марку, присвячену Одесі (фото)

На Думській площі погасили марку, присвячену Одесі (фото)

Сьогодні, 2 вересня, у День народження Одеси, перед будинком мерії на Думській площі пройшла урочиста церемонія гасіння поштової марки, яку випустила філія «Укрпошти» спеціально до Дня міста. Вона присвячена внесенню історичного центру Одеси до Основного списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляє прес-служба Одеської міськради, у церемонії гасіння нової марки взяли участь мер Геннадій Труханов, керівники регіону та керівництво філії Укрпошти.

На марці зображено історичний центр Одеси, який був прийнятий в ЮНЕСКО у січні цього року.

Нова марка на честь Одеси

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Фото прес-служби Одеської міськради

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