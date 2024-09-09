На дорогах Одесской области погибли водитель легковушки и мотоцикла

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Около 23 часов в субботу, 7 сентября, в селе Великодолинское Одесского района 39-летний местный житель, двигаясь на легковом автомобиле «тойота», не справился с управлением, слетел с дороги и столкнулся с придорожным деревом.

В результате ДТП водитель легковушки погиб, а его 11-летний сын получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

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В Рени, в результате ДТП, произошедшего в воскресенье, 8 сентября, около 13 часов, погиб мотоциклист.

Предварительно полицейские установили, что 41-летний водитель «лексуса» выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил 36-летнего мотоциклиста, который имел преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался по дороге в больницу.

Водителя «Lexus» проверят на состояние опьянения.

«После установления всех обстоятельств происшествия, ему будет дана правовая квалификация», — сообщили в полиции.