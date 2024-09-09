Новости Одессы и Одесской области

На дорогах Одесской области погибли водитель легковушки и мотоцикла

На дорогах Одесской области погибли водитель легковушки и мотоцикла

За минувшие выходные в Одесской области произошли две смертельные аварии, в результате которых погибли водители легкового автомобиля и мотоцикла. Травмирован ребенок.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Около 23 часов в субботу, 7 сентября, в селе Великодолинское Одесского района 39-летний местный житель, двигаясь на легковом автомобиле «тойота», не справился с управлением, слетел с дороги и столкнулся с придорожным деревом.

В результате ДТП водитель легковушки погиб, а его 11-летний сын получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Читайте также: На трассе Киев – Одесса женщина на легковушке врезалась в прицеп, убив себя и 15-летнюю дочь

дтп в Великодолинском

В Рени, в результате ДТП, произошедшего в воскресенье, 8 сентября, около 13 часов, погиб мотоциклист.

Предварительно полицейские установили, что 41-летний водитель «лексуса» выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил 36-летнего мотоциклиста, который имел преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался по дороге в больницу.

дтп в Рени

Водителя «Lexus» проверят на состояние опьянения.

«После установления всех обстоятельств происшествия, ему будет дана правовая квалификация», — сообщили в полиции.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua