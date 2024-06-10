Возле Черноморска столкнулись три автомобиля: погиб пассажир, много пострадавших

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель автомобиля Honda превысил скорость, не придерживался положенной дистанции и врезался в ехавший в попутном направлении Mercedes, а тот зацепил припаркованный на обочине Hyundai.

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В результате ДТП от полученных травм на месте погиб 40-летний пассажир Honda, еще один 29-летний пассажир этой легковушки получил перелом плеча, а водитель – закрытый перелом костей таза.

Водитель Mercedes получил незначительные повреждения, а его 4-месячный сын – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лобного участка головы.

44-летний водитель Hyundai получил рану голени.

Всех пострадавших доставили в больницу. Водителей проверят на состояние опьянения.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком от трех до восьми лет.

В рамках производства будет проведен ряд экспертиз. Устанавливаются полные происшествия. Следствие продолжается.