На Донетчине погибли два защитника из Одесской области

На Донетчине погибли два защитника из Одесской области

В тяжелых боях на Донецком направлении боевых действий погиб житель Староказацкой громады Белгород-Днестровского района Олег Анатольевич Цыбров. А Владимир Сербул из Подольска погиб летом прошлого года, но попрощаться с защитником родственники и земляки смогли только сейчас.

Трагические известия сообщили в громадах, где прощаются с земляками- Героями.

Жителю села Новая Царичанка Цыброву Олегу Анатольевичу в августе должно было бы исполниться 48 лет. Он погиб, мужественно выполняя свой долг во время наступательных действий возле н.п. Красногоровка Покровского района Донецкой области.

Олег Цибров

Житель Подольской громады Владимир Сербул погиб в Донецкой области 6 августа 2023 года во время выполнения боевого задания по защите Украины.

Владимир Сербул

Как сообщили в Подольской громаде, до войны Владимир служил спасателем, а после полномасштабного вторжения  — вступил в ряды ВСУ.

Провести Героя Украины в последний путь вместе с родными, друзьями, боевыми побратимами пришел руководящий состав Подольского городского совета, Липецкого старостинского округа и Подольского РОА.

Одесская область продолжает терять своих сыновей на этой беспощадной и жестокой войне. Так, на Харьковском направлении погиб 28-летний защитник, житель Сергеевской громады Павел Баранюк. А на Херсонщине, не дожив всего лишь месяц до 22 лет, погиб житель Зеленогорской громады  Станислав Ковбасюк.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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