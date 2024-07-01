На Донетчине погибли два защитника из Одесской области

Трагические известия сообщили в громадах, где прощаются с земляками- Героями.

Жителю села Новая Царичанка Цыброву Олегу Анатольевичу в августе должно было бы исполниться 48 лет. Он погиб, мужественно выполняя свой долг во время наступательных действий возле н.п. Красногоровка Покровского района Донецкой области.

Житель Подольской громады Владимир Сербул погиб в Донецкой области 6 августа 2023 года во время выполнения боевого задания по защите Украины.

Как сообщили в Подольской громаде, до войны Владимир служил спасателем, а после полномасштабного вторжения — вступил в ряды ВСУ.

Провести Героя Украины в последний путь вместе с родными, друзьями, боевыми побратимами пришел руководящий состав Подольского городского совета, Липецкого старостинского округа и Подольского РОА.

Одесская область продолжает терять своих сыновей на этой беспощадной и жестокой войне. Так, на Харьковском направлении погиб 28-летний защитник, житель Сергеевской громады Павел Баранюк. А на Херсонщине, не дожив всего лишь месяц до 22 лет, погиб житель Зеленогорской громады Станислав Ковбасюк.