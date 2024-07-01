На Донеччині загинули двоє захисників з Одеської області

Трагічні звістки сповістили в громадах, де прощаються із земляками-Героями.

Жителю села Нова Царичанка Циброву Олегу Анатолійовичу в серпні мало б виповнитися 48 років. Він загинув, мужньо виконуючи свій обов’язок під час наступальних дій біля н.п. Красногорівка Покровського району Донецької області.

Житель Подільської громади Володимир Сербул загинув на Донеччині 6 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту України.

Як повідомили в Подільській громаді, до війни Володимир служив рятувальником, а після повномасштабного вторгнення – вступив до лав ЗСУ.

Провести Героя України в останню путь разом із рідними, друзями, бойовими побратимами прийшов керівний склад Подільської міської ради, Липецького старостинського округу та Подільського РОА.

Одеська область продовжує втрачати своїх синів на цій нещадній і жорстокій війні. Так, на Харківському напрямку загинув 28-річний захисник, житель Сергіївської громади Павло Баранюк. А на Херсонщині, не доживши всього лише місяць до 22 років, загинув житель Зеленогірської громади Станіслав Ковбасюк.