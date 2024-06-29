Молодой боец из Одесской области погиб на Харьковщине от тяжелых ран

Молодой боец из Одесской области погиб на Харьковщине от тяжелых ран

Одесская область продолжает терять своих сыновей на этой беспощадной и жестокой войне. Так, на Харьковском направлении погиб 28-летний защитник, житель Сергеевской громады Павел Баранюк.

Как сообщили на странице громады в Facebook, Павел Борисович Баранюк 29.09.1995 года рождения погиб 17 июня 2024 года в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, во время выполнения боевого задания, после получения несовместимых с жизнью ранений.

Защитник до последнего был верен военной присяге и мужественно боролся за свободу и независимость Украины.

Царство небесное и вечная память Герою!

О дне и времени прощания с погибшим воином пока не сообщается.

Как сообщала «Одесская жизнь», домой «на щите» возвращается еще один Герой – житель Зеленогорской территориальной громады Станислав Ковбасюк.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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