Молодой боец из Одесской области погиб на Харьковщине от тяжелых ран

Как сообщили на странице громады в Facebook, Павел Борисович Баранюк 29.09.1995 года рождения погиб 17 июня 2024 года в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, во время выполнения боевого задания, после получения несовместимых с жизнью ранений.

Защитник до последнего был верен военной присяге и мужественно боролся за свободу и независимость Украины.

Царство небесное и вечная память Герою!

О дне и времени прощания с погибшим воином пока не сообщается.

Как сообщала «Одесская жизнь», домой «на щите» возвращается еще один Герой – житель Зеленогорской территориальной громады Станислав Ковбасюк.