Молодой боец из Одесской области погиб на Харьковщине от тяжелых ран

Одесская область продолжает терять своих сыновей на этой беспощадной и жестокой войне. Так, на Харьковском направлении погиб 28-летний защитник, житель Сергеевской громады Павел Баранюк.
Как сообщили на странице громады в Facebook, Павел Борисович Баранюк 29.09.1995 года рождения погиб 17 июня 2024 года в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, во время выполнения боевого задания, после получения несовместимых с жизнью ранений.
Защитник до последнего был верен военной присяге и мужественно боролся за свободу и независимость Украины.
Царство небесное и вечная память Герою!
О дне и времени прощания с погибшим воином пока не сообщается.
Как сообщала «Одесская жизнь», домой «на щите» возвращается еще один Герой – житель Зеленогорской территориальной громады Станислав Ковбасюк.