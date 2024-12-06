Новости Одессы и Одесской области

На Аллее Героев в Одессе появились новые имена

На Аллее Героев в Одессе появились новые имена

Сегодня, 6 декабря, на Аллее Героев в одесском парке Шевченко открыли новые стенды, посвященные защитникам и защитницам, погибшим в войне.

Как сообщили в Одесском городском совете, на Аллее установили 144 новых стенда с именами погибших Защитников. Таким образом, теперь на Аллее Героев в парке Шевченко почтен уже 421 Герой.

Аллея памяти

Работа над увековечением памяти продолжается.

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Также, по просьбе родственников, рядом с Аллеей установлены новогодние елки, которые дети из семей погибших защитников будут украшать собственноручно сделанными украшениями ко Дню Святого Николая.

Накануне Дня Вооруженных Сил Украины, 5 декабря, в Одессе состоялось открытие очередного участка «Стены памяти» возле Кафедрального собора Рождества Христова на улице Пастера. К мемориалу добавили еще 90 имен наших Защитников.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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