Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открыли новую секцию Стены Памяти — фоторепортаж

В Одессе открыли новую секцию Стены Памяти — фоторепортаж

Сегодня, 5 декабря, накануне Дня Вооруженных Сил Украины состоялось открытие очередного участка «Стены памяти» возле Кафедрального собора Рождества Христова на улице Пастера.

По благословению архиепископа Афанасия, управляющего Одесской епархией ПЦУ, возле кафедрального собора Рождества Христова на Пастера, 5 состоялось освящение и открытие новой секции Стены памяти погибших за Украину Героев.

К мемориалу добавили еще 90 имен наших Защитников.

На открытии собрались родные и близкие погибших воинов, а также жители города, которые пришли отдать дань памяти бойцам.

Стена Памяти

Стена Памяти

Стена Памяти

Стена Памяти

Напомним, Стена Памяти на Пастера — это первый в городе мемориал памяти погибших на Донбассе одесситов и уроженцев региона. Мемориал открыли в октябре 2020 года по инициативе представителей Православной церкви Украины и волонтеров. Большую часть финансирования проекта обеспечило коммунальное предприятие «Одесский областной центр помощи ветеранам войны».

А 29 августа 2024 года в Одессе торжественно открыли первую  Аллею героев в парке Шевченко.

Фото — фейсбук Veterans HUB ODESA

 

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