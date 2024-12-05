В Одессе открыли новую секцию Стены Памяти — фоторепортаж

По благословению архиепископа Афанасия, управляющего Одесской епархией ПЦУ, возле кафедрального собора Рождества Христова на Пастера, 5 состоялось освящение и открытие новой секции Стены памяти погибших за Украину Героев.

К мемориалу добавили еще 90 имен наших Защитников.

На открытии собрались родные и близкие погибших воинов, а также жители города, которые пришли отдать дань памяти бойцам.

Напомним, Стена Памяти на Пастера — это первый в городе мемориал памяти погибших на Донбассе одесситов и уроженцев региона. Мемориал открыли в октябре 2020 года по инициативе представителей Православной церкви Украины и волонтеров. Большую часть финансирования проекта обеспечило коммунальное предприятие «Одесский областной центр помощи ветеранам войны».

А 29 августа 2024 года в Одессе торжественно открыли первую Аллею героев в парке Шевченко.

Фото — фейсбук Veterans HUB ODESA