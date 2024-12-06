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На Алеї Героїв в Одесі з’явилися нові імена

На Алеї Героїв в Одесі з’явилися нові імена

Сьогодні, 6 грудня, на Алеї Героїв в одеському парку Шевченка відкрили нові стенди, присвячені захисникам і захисницям, які загинули у війні.

Як повідомили в Одеській міській раді, на Алеї встановили 144 нових стенди з іменами загиблих Захисників. Таким чином, тепер на Алеї Героїв у парку Шевченка вшанований уже 421 Герой.

Алея Героїв

Робота над увічненням пам’яті триває.

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Також, на прохання родичів, поруч з Алеєю встановлено новорічні ялинки, які діти з родин загиблих захисників прикрашатимуть власноруч зробленими прикрасами до Дня Святого Миколая.

Напередодні Дня Збройних Сил України, 5 грудня, в Одесі відбулося відкриття чергової ділянки «Стіни пам’яті» біля Кафедрального собору Різдва Христового на вулиці Пастера. До меморіалу додали ще 90 імен наших Захисників.

 

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