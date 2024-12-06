На Алеї Героїв в Одесі з’явилися нові імена

Як повідомили в Одеській міській раді, на Алеї встановили 144 нових стенди з іменами загиблих Захисників. Таким чином, тепер на Алеї Героїв у парку Шевченка вшанований уже 421 Герой.

Робота над увічненням пам’яті триває.

До теми: На фронті загинув відомий музикант з Одеси

Також, на прохання родичів, поруч з Алеєю встановлено новорічні ялинки, які діти з родин загиблих захисників прикрашатимуть власноруч зробленими прикрасами до Дня Святого Миколая.

Напередодні Дня Збройних Сил України, 5 грудня, в Одесі відбулося відкриття чергової ділянки «Стіни пам’яті» біля Кафедрального собору Різдва Христового на вулиці Пастера. До меморіалу додали ще 90 імен наших Захисників.