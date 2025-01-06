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Одесская область: медики в машине скорой реанимировали новорожденного с богатырским весом

Одесская область: медики в машине скорой реанимировали новорожденного с богатырским весом

В Роздельнянском районе Одесской области по дороге в больницу медикам скорой пришлось принимать сложные роды. Родился мальчик весом 4 кг 200 гр. и его пришлось реанимировать.

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Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Бригада №804 Раздельнянской станции экстренной медицинской помощи прибыв на вызов к женщине, которая вот-вот должна была родить, приняли решение о ее экстренной госпитализации.

Медики заранее подготовили автомобиль для внебольничных родов, поэтому когда малыш решил появиться на свет посреди дороги в больницу, они имели под руками все необходимое.

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За несколько минут родился мальчик с весом 4200, но сразу не закричал. Пришлось проводить реанимационные мероприятия прямо в карете скорой. После стабилизации состояния мамы и малыша их доставили в Раздельнянскую ЦРБ и передали в руки  специалистов.

новорожденный

«Наши медики — профессионалы своего дела. Но в вопросе благополучия родов часто имеет значение специализированное оборудование, своевременное переливание крови, хирургическое вмешательство и тому подобное. Не подвергайте себя и своих малышей опасности и обращайтесь в медучреждения заблаговременно, в соответствии с установленной датой родов, — отмечают в Центре.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
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всевпереди
всевпереди
34 минут назад

это не богатырский вес а диабетический. в вопросе благополучия родов имеет значение здоровье матери в первую очередь. «Богатырский» вес — следствие гипергликемии матери. Врачи мать во время вынашивания проглядели ….

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