Одесская область: медики в машине скорой реанимировали новорожденного с богатырским весом

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Бригада №804 Раздельнянской станции экстренной медицинской помощи прибыв на вызов к женщине, которая вот-вот должна была родить, приняли решение о ее экстренной госпитализации.

Медики заранее подготовили автомобиль для внебольничных родов, поэтому когда малыш решил появиться на свет посреди дороги в больницу, они имели под руками все необходимое.

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За несколько минут родился мальчик с весом 4200, но сразу не закричал. Пришлось проводить реанимационные мероприятия прямо в карете скорой. После стабилизации состояния мамы и малыша их доставили в Раздельнянскую ЦРБ и передали в руки специалистов.

«Наши медики — профессионалы своего дела. Но в вопросе благополучия родов часто имеет значение специализированное оборудование, своевременное переливание крови, хирургическое вмешательство и тому подобное. Не подвергайте себя и своих малышей опасности и обращайтесь в медучреждения заблаговременно, в соответствии с установленной датой родов, — отмечают в Центре.