Ключевые моменты:

Общая стоимость восстановления третьей очереди эстакады по трем договорам (с 2024 по 2026 годы) достигла 1,87 млрд грн.

Из-за войны в Иране и скачка цен на нефтехимию, стоимость некоторых британских изоляционных материалов в долларовом эквиваленте выросла на 11–15%.

Госаудитслужба уже начала мониторинг закупки из-за признаков нарушения закона и требует от портовиков объяснить расчет стоимости.

Ремонт эстакады в Одесском порту: детали нового тендера

Одесский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) по результатам тендера в системе «Прозорро» подписал очередное соглашение с ООО «Группа компаний «Автострада», которое входит в холдинг «МС Капитал» винницкого бизнесмена Максима Шкиля.

Речь идет о завершении капитального ремонта третьей очереди транспортной эстакады стоимостью 782,94 млн грн (с НДС). Эта магистраль является критически важной для инфраструктуры, так как обеспечивает обособленное движение грузовиков между Одесским морпортом и транзитно-грузовым терминалом.

Эта история тянется с ноября 2024 года, когда «Автострада» выиграла первый подряд на этот объект за 771,77 млн грн со сроком выполнения до конца 2029 года (тогда цены стройматериалов не раскрывали).

В декабре 2025 года компании выделили дополнительные 310,62 млн грн.

Нынешний, третий договор фиксирует твердую цену, а общий чек за ремонт этого участка уже составляет 1,87 млрд грн.

Как война в Иране и мировые цены на нефть изменили смету строительства

Анализ документов показывает, что цены на базовые украинские материалы остались стабильными или даже снизились, пишет издание «Наші гроші».

Например, арматура А400 прописана по 33 950 грн/т, что ниже рынка. Подешевел и отечественный бетон В40 М-550 F300 W12 — его заложили по 6 972 грн/куб. м ($155), что на 8% дешевле, чем полгода назад.

Однако мировая геополитика, в частности война в Иране, ударила по импортным компонентам, зависящим от цен на нефтехимию:

Bridgemaster Resin (Великобритания) теперь стоит 1 592 грн/кг ($35,45), тогда как раньше американский аналог покупали по 1 273 грн/кг ($30,24) — рост во валюте на 15%.

Eliminator (Великобритания) вырос в цене на 11% — до 1 254 грн/кг ($27,92).

Герметизирующий слой SL Sealer Matt Clear (Великобритания) подорожал на 15% в долларах — до 1 891 грн/кг ($42,11).

В открытом доступе или онлайн-магазинах цен на эти специфические материалы нет, поэтому сравнить их с чистым рынком невозможно.

Почему крупный подряд АМПУ отдали без конкуренции

«Автострада» получила контракт единолично, потому что на открытые торги больше никто не пришел. Заказчик выставил строгие требования: компания должна иметь опыт капремонта сооружений наивысшего класса последствий (СС3) за последние 5 лет, выполнить специфические объемы работ (от 18 тыс. кв. м пескоструйной обработки, от 7 тыс. кв. м гидроизоляции и т.д.), предоставить акты готовности и иметь годовой доход не менее 665,90 млн грн (без НДС).

«Автострада» легко прошла этот порог, имея 14,70 млрд грн дохода за 2025 год. Она предоставила три аналогичных договора по ремонтам мостов в Черниговской и Ровненской областях.

Несмотря на это, закупкой заинтересовалась Госаудитслужба. С 22 июня ведомство проводит проверку из-за выявленных признаков нарушений. Аудиторы уже направили запрос руководителю Одесского филиала АМПУ Дмитрию Назаренко с требованием обосновать технические характеристики и ожидаемую стоимость тендера, но ответа до сих пор не получили.

Напомним,