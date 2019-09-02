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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе работники ЖКХ нашли уникальный раритет

В Одессе работники ЖКХ нашли уникальный раритет

Как сообщала «Одесская жизнь», одна из стен в Летнем театре украшена двумя новыми приколами — гитарой Страдивари и скрипкой Баха. Как мы и предполагали, та же стена пополнилась новым «раритетом», то есть, простите, еще одной «цацкой»-шуткой — трубой Чайковского.

Как гласит пояснительная записка к новому арт-объекту, «труба была найдена сотрудниками ЖКХ во время ремонта водопровода в переулке Чайковского. Старожилы утверждают, что именно этой трубой Петр Ильич колол орехи, когда писал «Бой с мышиным королем» из балета «Щелкунчик».

Не знаю, появятся ли новые музыкальные «раритеты» в Летнем театре, но задумка очень неплохая. Одно удивляет: как показали мои наблюдения, некоторые (не все!) люди почему-то воспринимают эти новые одесские фишки всерьез. Другие подсчитывают «ашипки» в надписях под «раритетами».

В данном случае слово «мундштук», к примеру, начертано без «д», что вызвало нарекания строгого гражданина. Сама же труба, которой композитор, «как утверждают старожилы», колол орехи, его нисколько не удивила.

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Мария Котова
Мария Котова
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