В Одесе загорелся ТЦ «Мегадом» (фото)

Пожарные ликвидировали пожар в торговом центре «Мегадом», расположенном на улице Толбухина в жилмассиве Таирова.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
В сообщении сказано, что 3 февраля в 21:43, в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в двухэтажном здании торгового центра «Мегадом».
Спасатели сразу направили на место пожара сразу 11 экипажей по повышенному номеру вызова.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что загорелся электрообогреватель. А от него и другое имущество в бытовом помещении на первом этаже.
В 22:03 пожар был ликвидирован на площади 10 м2.
Вероятная причина пожара – короткое замыкание электрообогревателя.
От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 41 пожарный.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что из ТЦ «Кадорр» на Екатерининской эвакуировали людей — там предполагали возгорание.
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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области
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