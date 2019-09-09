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Новости Одессы и Одесской области

Музей, собирающий толпу: в Одесском худмузее проходит выставка «Без цензуры»

Музей, собирающий толпу: в Одесском худмузее проходит выставка «Без цензуры»

Открытие выставки «Константин Сомов. Без цензуры» в Одесском художественном музее привлекло к себе большое внимание – у здания толпилось большое количество посетителей.

Как сообщают организаторы выставки в Facebook, Одесский художественный музей хранит третью по величине коллекцию работ Константина Сомова.

Полное собрание его работ представили впервые. Выставку дополнили работы Сомова, хранящиеся в Киеве, Харькове, Днепре и других городах. В числе наиболее интересных экспонатов – редкие эротические рисунки для «Книги маркизы», сборники фривольных французских текстов XVIII века.

Константин Сомов родился в 1869 году и пережил настоящий перелом эпох в искусстве и истории , стал классиком живописи, известный своими портретами, пейзажами и иллюстрациями.

Организаторы выставки решили открыть зрителю «разного Сомова»: тонкого эстета и «европейца», открытого гомосексуала и автора эротических иллюстраций, выдающегося пейзажиста и скрупулезного хроникера своей эпохи.

Вход на выставку свободный, а продлится она до 27 октября (ул. Софиевская, 5а).

Напомним, Одесский художественный музей привлек к себе особое внимание после скандального увольнения директора Александра Ройтбурда. На митинг в его поддержку в Одессе вышло более тысячи людей. На сайте президента Украины идет сбор подписей за восстановление А.Ройтбурда в должности. За короткий период руководства музеем ему удалось значительно повысить посещаемость музея, привлечь средства инвесторов для реставрации залов и картин и др.

Фото: culturemeter.od.ua

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