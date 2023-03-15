Как не отпускать надежду: она потеряла бизнес в Харькове и смогла восстановить в Одессе

Украинские женщины не желали войны. Они желали жить и работать, любить и рожать детей, обучать и учиться… Полномасштабное вторжение России на территорию Украины перечеркнуло все. Но войне не удалось сломить свободу.

– Дорогая, просыпайся. Война! – разбудил Людмилу на рассвете супруг. – Какая война? Это гром, любимый! – Какой гром в конце февраля?

Вокруг все гудело и бухало, пылало и слепило зловещим заревом. Казалось, Харьков переживает армагеддон.

Валентин и Людмила мгновенно схватили детей, документы, бросили в чемодан несколько вещей для малышей, сели в машину и помчались к родителям Валентина, в село под Харьковом. Родительский дом в те дни приютил тридцать человек, живших под одной крышей первый военный месяц. Среди них были родственники, друзья, кумовья, просто знакомые, бежавшие от нашествия.

Собственное дело и бренд одежды в Харькове

…В той, довоенной жизни остался покой. Там годы учебы и опыта. Закончив техникум, Людмила работала в Одессе в разных областях. А потом переехала в Харьков. Там начала работать в одном из магазинов компании «Имидж». Она искала свое дело, свой путь к успеху. В Харькове ей удалось выкупить цех и начать шить женскую одежду. Мечта стать дизайнером и творить нарядные вещи сбылась.

К бизнесу присоединился и Валентин, оставив работу в институте. У их одежды появился свой бренд – Queen Collection. Его узнавали и покупали по всей Украине.

А когда родились двойняшки – дочь и сынок – казалось, сама судьба улыбается им…

Война уничтожила все

И вдруг – российские оккупанты все умножили на ноль. Как выяснилось позже, в Харькове квартира и дом, который семья Синяевых только что возвела и куда 24 февраля 2022-го уже должны были завезти мебель, были разбиты до отказа. От них осталась куча камней.

Но самое главное, что семья была вместе. За это Люда благодарила Бога. Месяц отходила от стресса, а потом сказала себе: «Все! Надо брать себя в руки!». Собрались и поехали сначала в Полтавскую область.

Это был путь в никуда. Там не было ни родственников, ни знакомых. Случайно познакомилась с женщиной, предложившей им свою квартиру.

— Жили за спасибо. Я очень благодарна этой женщине за милосердие, — вспоминает Людмила.

Подрабатывала, где могла, и не уставала помогать тем, кто попал в такую же ситуацию.

Перезапуск бизнеса в Одессе и помощь ВСУ

Но хотелось заниматься любимым делом: шить для женщин хороший наряд, разрабатывать новые духи. Желала и посреди войны дарить женщинам возможность быть женственными, красивыми и уверенными в себе. Она убеждена, что и это придает женщине силы в борьбе с врагом.

С такими мыслями переехала в Одессу, где ей удалось начать все с нуля: открыть свой цех, наладить производство и вернуть былую добрую славу собственному бренду.

Все это время Людмила Синяева помогает ВСУ. Когда узнала, что Кодымский центр помощи Вооруженным силам Украины готовит маскировочные сетки для ВСУ, закупила большой объем маскировочной ткани и оплатила ее доставку из Одессы в Кодыму. Она часто приезжает на родину – в село Лабушное на Кодымщине – и вносит свой посильный вклад в поддержку ВСУ и временно перемещенных лиц.

Людмила – женщина, которая борется и зажигает на борьбу других. Верит в нашу победу, верит, что Харьков, как и всю Украину, мы обязательно отстроим, восстановим свою счастливую жизнь.

— Я делала все, что могла, и когда не могла — тоже делала. Главное – не раскиснуть, сохранить в сердце любовь. А еще никогда не отпускать надежду. Верить в ее силу. И тогда обязательно все удастся, — делится своими установками на жизнь Людмила Синяева.

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