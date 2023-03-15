Военная династия Левицких воюет всей семьей: дочери, сыновья и родители

Две дочери, два сына, отец, мать и еще двое младших в запасе. Более года они мужественно держат оборону, жертвуя своей жизнью и здоровьем, чтобы освободить нашу землю от врага. В украинском войске найдется много примеров, когда в боевых бригадах служат целыми семьями.

Такова и многодетная семья Михаила и Наталки Левицких из Большой Васильевки Любашевской общины. Кроме родителей, в ВСУ служат дочери Наталья и Анна и сыновья Иван с Игорем. До полномасштабной войны родители с детьми выполняли боевые задания в зоне проведения ООС, а сейчас мужественно уничтожают врага в Донецкой области.

Глава семьи Михаил Левицкий — ветеран войны в Афганистане. Работал мастером леса Троицкого лесничества.

Старший прапорщик запаса Михаил Левицкий подписал контракт с Военно-Морскими силами. Вскоре к нему присоединились сыновья Иван и Игорь. Почти одновременно приобретали боевой опыт на жарком Востоке, а с мая 2022-го выполняют боевые задания в одном из Одесских подразделений морской пехоты.

Еще двое детей (Михаил и самая молодая – Ярослава) — в резерве.

Несут ратную службу наравне с мужчинами

Многодетная мать, медик по специальности, Наталья Левицкая пополнила ряды Сухопутных войск. Сейчас оказывает неотложную помощь раненым собратьям 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. В одном из боев получила контузию, но после лечения снова вернулась на «ноль».

Не ищут поводов перебраться в тыл и ее дочери. Младшая — Наталья, пройдя обучение в Стыричах, воюет наводчиком самоходной гаубицы в составе 128-й горно-пехотной бригады.

Младший лейтенант Анна Левицкая — единственный в семье кадровый офицер. Свою судьбу с Вооруженными силами связала в 2016 году. Окончив Национальную академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного пополнила ряды отдельного штурмового батальона «Айдар». На войне обрела свою любовь: избранником стал капитан из ее части. Супруги отважно бок о бок защищают Отчизну от российских оккупантов.

Постоянно находясь под мощными обстрелами врага, мужественные защитницы прекрасно справляются и с тяжелой физической работой, и с эмоциональным напряжением.

Любовь. Честь. Вера

Тактический камуфляж военнослужащих Левицких украшают шевроны различных военных подразделений. А вскоре будет еще и именной патч с собственным гербом Рогаля с девизом «Любовь. Честь. Вера».

Еще до войны Михаил Левицкий, изучая свою родословную, исследовал, что его предки были шляхтичами Речи Посполитой. И этим родовым гербом, известным с середины XIII века, пользовались более 150 шляхетских родов Беларуси, Украины, Литвы и Польши, в том числе Левицкие. Сейчас, находясь в Одесском госпитале на лечении, удосужился заказать семейный шеврон и разослать жене и детям.

— Семья, Отчизна, Свобода и Независимость — это самые весомые ценности, на которые посягнул враг, что побудило нашу семью и многих земляков.взяться за оружие. Безусловно, агрессор изрядно получит по зубам от украинцев, — добавил морпех, мастер-сержант Михаил Левицкий.

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