Ключевые моменты:
- Морская вода у берегов Одессы 29 июня прогреется до 21-22°C.
- Вода такой температура считается оптимальной для купания.
- По прогнозам, море будет с легким волнением, опасных явлений синоптики не прогнозируют.
- Температура воздуха на побережье днем составит 28-33°C.
Купаться будет комфортно: температура Черного моря сегодня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 29 июня, температура морской воды у побережья Одесской области составит 21-22°C.
Для тех, кто сомневается, можно ли уже полноценно заходить в воду, гидробиологи и медики отмечают: температура в 21-22°C считается оптимальной для начала комфортного купания. Вода уже не обжигает холодом, как в начале месяца, но при этом отлично освежает в летний зной. В такой воде можно находиться достаточно долго без риска переохлаждения, что особенно важно для отдыхающих с детьми.
Читайте также: Жара усилится: какой будет погода в Одессе 26 июня
Спокойная погода и легкое волнение моря: ситуация на побережье
Вдоль побережья ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью будет дуть северный ветер, днем он сменится южным. Скорость ветра составит 6-11 м/с.
Синоптики также прогнозируют легкое волнение моря и безопасный уровень моря вдоль всего побережья Одесской области.
Температура воздуха ночью составит 19-24°C, а днем повысится до 28-33°C.
В Гидрометцентре отмечают, что 29 июня вдоль побережья сохранятся безопасные погодные условия, поэтому день обещает быть благоприятным для отдыха у моря.
Ранее мы рассказывали: Белый налет на камнях: что обнаружили на пляже «Черноморка» и возле яхт-клуба «Совиньон».
Фото Анжелы Королевич