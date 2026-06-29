Ключевые моменты:

Морская вода у берегов Одессы 29 июня прогреется до 21-22°C.

Вода такой температура считается оптимальной для купания.

По прогнозам, море будет с легким волнением, опасных явлений синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха на побережье днем составит 28-33°C.

Купаться будет комфортно: температура Черного моря сегодня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 29 июня, температура морской воды у побережья Одесской области составит 21-22°C.

Для тех, кто сомневается, можно ли уже полноценно заходить в воду, гидробиологи и медики отмечают: температура в 21-22°C считается оптимальной для начала комфортного купания. Вода уже не обжигает холодом, как в начале месяца, но при этом отлично освежает в летний зной. В такой воде можно находиться достаточно долго без риска переохлаждения, что особенно важно для отдыхающих с детьми.

Спокойная погода и легкое волнение моря: ситуация на побережье

Вдоль побережья ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью будет дуть северный ветер, днем он сменится южным. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

Синоптики также прогнозируют легкое волнение моря и безопасный уровень моря вдоль всего побережья Одесской области.

Температура воздуха ночью составит 19-24°C, а днем повысится до 28-33°C.

В Гидрометцентре отмечают, что 29 июня вдоль побережья сохранятся безопасные погодные условия, поэтому день обещает быть благоприятным для отдыха у моря.

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Фото Анжелы Королевич