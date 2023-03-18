Будет ли в Одессе в этом году курортный сезон?

Особых изменений по сравнению с прошлым годом в Одессе не будет — полноценный курортный сезон открывать не станут: опасность от обстрелов и морских мин не стала меньше.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Хотя вопрос открытия прибрежных заведений, в том числе клубов, в летний сезон обсуждается.

По словам Братчука,пожелания предпринимателей учтут, хотя «пляски на костях» устраивать в городе никто не позволит.

«У нас есть соответствующий опыт прошлого года. Поэтому не будет в Одессе «танцев на костях», ведь военное время предусматривает соответствующие требования. Впрочем, будет учтен опыт прошлого года, когда были созданы соответствующие центры досуга и отдыха. Я думаю, что все эти вопросы будут согласованы и учтены пожелания предпринимателей. Ведь экономика должна работать, потому что именно она — оборона нашего государства и поддержка ВСУ», – отметил Сергей Братчук.

Посещать морское побережье и пляжи в Одессе и во всей Одесской области по-прежнему запрещено. И признаков того, что его вскоре отменят, нет.

В море все еще полно морских мир, которые периодически прибивает течением к берегу. Да и обстрелы побережья российской авиацией и кораблями тоже случаются. Вот, недавно пострадал детский садик в Затоке, как раз расположенный на берегу моря.

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