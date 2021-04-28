Мост через Хаджибейский лиман в Одессе отремонтировали: когда его полностью откроют для транспорта?

О завершении ремонта сообщили в Службе автодорог Одесской области.

Сообщается, что уже сегодня, 28 апреля, откроют для транспорта левую часть моста. По этому поводу на мост приедут губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, руководство “Украватодора”, представитель Офиса президента Украины.

“Таким образом, все 6 полос движения – 3 полосы в направлении Киева и 3 полосы в направлении Одессы начнут работу уже на этой неделе”, – сказано в сообщении облавтодора.

В марте сообщалось, что мост через Хаджибейский лиман полностью могут открыть для транспорта уже в апреле 2021 года.

Напомним, капитальный ремонт и расширение до шести полос моста через Хаджибейский лиман на Киевской трассе начали еще в 2019 году. В августе 2020-го открыли три полосы в правой части и приступили к ремонту левой стороны. Ее и обещают открыть в ближайшее время. Это позволит разгрузить движение на этом участке. А значит, к началу сезона Одесса будет готова к наплыву туристов.

Ранее мы рассказывали о том, в какую сумму обойдется ремонт моста через Хаджибейский лиман.