Ремонт моста через Хаджибейский лиман обойдется на 182 миллиона дороже

Служба автодорог в Одесской области объявила новый тендер на ремонт автомобильного моста через Хаджибейский лиман под Одессой.

Об этом сообщается в системе электронных закупок Prozorro.

Указанная стартовая цена закупки – 18,9 млн грн. На эту сумму необходимо отремонтировать конструкции моста и подготовить его к открытию.

Общая стоимость ремонта моста составит около 650 млн грн.

Тендерные предложения принимаются до 11 декабря. Аукцион назначен на 18 января 2021 года.

Ранее Служба автодорог объявляла торги в сентябре, но отклонила предложения трех компаний и назначила повторный тендер.

Мост через Хаджибейский лиман является частью трассы Одесса – Киев. Его ремонт планировалось завершить весной 2021 года. Сейчас продолжаются работы по капитальному ремонту левой стороны моста.

Также сообщалось, что Укравтодор запустил веб-камеры с онлайн-трансляцией ремонтных работ на Хаджибейском мосту.